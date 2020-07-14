В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 69 человек

14 Июль 2020 2020-07-14T10:49:13+03:00

Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе 4543

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В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 69 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе достигло 4543.

По данным Минздрава региона - 31 человек проходит лечение в больницах, 38 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1.5%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 13 июля – 0,95).

Из 69 новых инфицированных - 18 мужчин, 47 женщин, 4 детей (2 мальчика и 2 девочки). Младше 45 лет – 22 человека, 30 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки умерли 4 человека, у которых был обнаружен COVID-19: скончались пациенты 64, 71, 78 и 81 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU