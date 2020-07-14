В Прикамье коронавирусом переболели уже 3446 человек

14 Июль 2020 2020-07-14T07:05:19+03:00

За прошлые сутки из медучреждений выписали еще 94 пациента

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В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений Прикамья выписано еще 94 пациента. Они лечились от коронавируса. Общее число выздоровевших в регионе от COVID-19 на 14 июля 3446.

Под наблюдением специалистов остаются 2692 жителя Пермского края. На утро 14 июля общее число выявленных заболевших составляет 4474 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU