В Перми на Каме перед отдыхающими проплыл труп мужчины

14 Июль 2020 2020-07-14T09:50:13+03:00

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В Перми 13 июля около 17 часов в экстренные службы позвонили очевидцы. Они увидели, как между Коммунальным и железнодорожным мостами по Каме плавает тело мужчины. На место выехали спасатели, осмотрели территорию, но тело не нашли.

Было принято решение привлечь к поиску водолазов. Через несколько часов, они обнаружили погибшего молодого мужчину. Им оказался 34-летний житель Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU