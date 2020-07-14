В Перми на Каме перед отдыхающими проплыл труп мужчины
Погибшим оказался 34-летний пермяк
Спасатели достали из воды тело погибшего мужчины.Фото: Василий Вахрин
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В Перми 13 июля около 17 часов в экстренные службы позвонили очевидцы. Они увидели, как между Коммунальным и железнодорожным мостами по Каме плавает тело мужчины. На место выехали спасатели, осмотрели территорию, но тело не нашли.
Было принято решение привлечь к поиску водолазов. Через несколько часов, они обнаружили погибшего молодого мужчину. Им оказался 34-летний житель Перми.
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ИСТОЧНИК KP.RU