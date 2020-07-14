В Перми мужчина поплыл за бутылкой алкоголя и утонул
На реке погибший отдыхал с друзьями
За последнюю неделю в Каме тонули уже несколько человек.Фото: Василий Вахрин
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В Перми на Каме в районе улицы Сергея Данщина, 13 июля, утонул мужчина. В компании друзей он отдыхал на берегу. Спиртное охлаждалось в воде, одна бутылка стала уплывать от берега. Мужчина зашел в воду, чтобы выловить ее, нырнул и больше не вынырнул.
Друзья вызвали «скорую», но, приехавшим на помощь медикам спасать было некого. Тело погибшего держалось на поверхности воды в 15-20 метрах от берега.
Потребовалась помощь спасателей. Бригада приехала и достала тело погибшего из воды.
ИСТОЧНИК KP.RU