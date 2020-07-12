Коронавирус в Перми, последние новости на 13 июля 2020: Половина заболевших младше 45 лет
Последние новости о коронавирусе на 13 июля. Накануне в Пермском крае был выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 23 человека проходят лечение в больницах, 38 лечатся на дому под наблюдением врачей.
Коэффициент распространения болезни составил 0,99.
Среди вновь инфицированныхо – 23 мужчины, 35 женщин, 3 мальчика. Из взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет. Таким образом среди вновь заболевших практически половина людей находится в возрасте младше 45 лет.
Общее количество заболевших на 13 июля составило 4403, сообщили в краевом Минздраве.
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На карантине по предписанию главного санитарного врача находятся 2616 человек.
В Прикамье за сутки зафиксировано семь летальных исходов: четыре человека умерли от COVID-19, еще трое инфицированных коронавирусом пациента - по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, всего на 13 июля в Пермском крае 159 летальных исходов среди людей, инфицированных COVID-19.
Фото: permkrai.ru
За минувшие сутки из медицинских учреждений региона выписали еще 18 пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции. Общее количество оправившихся от COVID-19 в Пермском крае на сегодня составляет 3340.
ИСТОЧНИК KP.RU
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