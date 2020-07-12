2020-07-12T22:12:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 13 июля 2020: Половина заболевших младше 45 лет

За прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировали 7 летальных исходов пациентов с COVID-19
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19Фото: Артем КИЛЬКИН
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Последние новости о коронавирусе на 13 июля. Накануне в Пермском крае был выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 23 человека проходят лечение в больницах, 38 лечатся на дому под наблюдением врачей.

Коэффициент распространения болезни составил 0,99.

Среди вновь инфицированныхо – 23 мужчины, 35 женщин, 3 мальчика. Из взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет. Таким образом среди вновь заболевших практически половина людей находится в возрасте младше 45 лет.

Общее количество заболевших на 13 июля составило 4403, сообщили в краевом Минздраве.

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На карантине по предписанию главного санитарного врача находятся 2616 человек.

В Прикамье за сутки зафиксировано семь летальных исходов: четыре человека умерли от COVID-19, еще трое инфицированных коронавирусом пациента - по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, всего на 13 июля в Пермском крае 159 летальных исходов среди людей, инфицированных COVID-19.

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

За минувшие сутки из медицинских учреждений региона выписали еще 18 пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции. Общее количество оправившихся от COVID-19 в Пермском крае на сегодня составляет 3340.

ИСТОЧНИК KP.RU

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