2020-07-12T13:53:52+03:00
Происшествия

В Перми на берегу нашли труп молодого мужчины

Рядом лежал велосипед
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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Днем в субботу, 11 июля, пермяки, пришедшие искупаться на реку Ласьву, обнаружили на берегу труп мужчины. Рядом лежал велосипед.

В краевой полиции подтвердили факт обнаружения трупа.

- Делом занимается следственный комитет, - сообщили там «Комсомольской правде».

По нашим данным, 35-летний мужчина пришел на Ласьву утром порыбачить. Но у него, возможно из-за жары, случился приступ. Во всяком случае, как сообщил нам источник в правоохранительных органах, пока криминальная версия гибели пермяка в качестве основной не рассматривается.

Напомним, накануне, 10 июля в Перми утонул 23-летний студент из Марокко, который отдыхал на берегу Камы с компанией друзей. Его тело было найдено только спустя два дня на дне реки в 25 метрах от берега. Его подняли и доставили на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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