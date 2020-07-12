В Перми на берегу нашли труп молодого мужчины
Днем в субботу, 11 июля, пермяки, пришедшие искупаться на реку Ласьву, обнаружили на берегу труп мужчины. Рядом лежал велосипед.
В краевой полиции подтвердили факт обнаружения трупа.
- Делом занимается следственный комитет, - сообщили там «Комсомольской правде».
По нашим данным, 35-летний мужчина пришел на Ласьву утром порыбачить. Но у него, возможно из-за жары, случился приступ. Во всяком случае, как сообщил нам источник в правоохранительных органах, пока криминальная версия гибели пермяка в качестве основной не рассматривается.
Напомним, накануне, 10 июля в Перми утонул 23-летний студент из Марокко, который отдыхал на берегу Камы с компанией друзей. Его тело было найдено только спустя два дня на дне реки в 25 метрах от берега. Его подняли и доставили на берег.
ИСТОЧНИК KP.RU