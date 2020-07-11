2020-07-11T09:11:30+03:00
Происшествия

«Ушел под воду и не выныривает». В Перми утонул молодой мужчина из Марокко

Тело его не нашли
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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На правом берегу Камы – выше по течению от городского пляжа – вечером в пятницу отдыхала компания. Мужчины загорали и купались. Затем, по словам очевидцев, один из них ушел под воду на расстоянии примерно 20 метров от берега, и так не вынырнул.

Когда на место прибыли оперативные службы, оказалось, что утонувшим был 23-летний гражданин Марокко, отдыхавший в компании приятелей. Тело его так и не нашли. Как сообщил «Комсомольской правде» - Пермь» источник в правоохранительных органах, в субботу марокканца будут разыскивать с помощью водолазов.

Напомним, что в Перми пляжи до сих пор официально не открыты. Тем не менее, горожане массово отдыхают на всех водоемах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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