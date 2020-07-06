На закрытые пляжи в Перми пускают всех

Если кто-то и верил в пришествие жаркой погоды, так это муниципальные власти. Вопрос о возможном открытии пляжей еще только будет рассматриваться на оперштабе, но в горадминистрации и в городской службе спасения решили заранее подготовиться к неизбежному наплыву пляжников. С официальных городских пляжей исчезли патрули. Зато на них появились спасатели.

Пляж в Закамске облюбовали мамочки с детьми

- Еще вчера, в воскресенье, народу было меньше, а сегодня с утра пляжники идут один за другим, - говорит спасатель Андрей.

Вообще-то пляж в Закамске, как и другие городские пляжи, официально еще не открыт. Но проход на него свободен – никаких шлагбаумов. Камская вода уже отступила, и обнажилась песчаная полоса, на которой тут и там расположились загорающие. Больше всего тут мамочек с детьми.

На пляже в Закамске больше загорающих, чем купальщиков.Фото: Василий Вахрин

- Садик у нас пока не работает, как потеплело, мы сразу с ребятишками сюда, им солнышко на пользу пойдет, - говорит молодая мама Валерия.

- Нас 16 июня сюда поставили, а патрули из полицейских в тот же день убрали, - рассказывают спасатели. – Каждое утро мы подбираем мусор и стекла: мусорщик, который один раз сюда заглянул, предупредил, что убираться пока не будет, поскольку решение об оплате его работы пока не принято.

у спасателей пока мало работы.Фото: Василий Вахрин

Ребята уже вставили вдоль берега буйки, за которые заплывать нельзя. Но в воду почти никто не заходит.

- Холодная еще вода, разве что разок окунуться, - признаются две девчушки, выходя из речки.

На пляже в Кировском районе много мамочек с детьми.Фото: Василий Вахрин

В нескольких местах здесь красуются таблички на столбиках: «Купаться нельзя». Пермяки уже привыкли, что каждый год воду на городских пляжах санврачи признают негодной для купания. Мол, загорать – загорайте, а насчет воды наше дело предупредить.

Из удобств здесь работают один из двух туалетов и один фонтанчик. Впрочем, воду посетители пляжа привыкли набирать из оборудованного родника.

Городской пляж тоскует без волейболисток

На главном городском пляже возле Коммунального моста чуть менее многолюдно. Вход к воде здесь преграждают шлагбаум и небольшие бетонные блоки, через которые приходится перешагивать пляжникам. Ограничительные меры на этом, похоже, заканчиваются. Впрочем, летнее кафе и детская площадка пока закрыты. Зато работает летник – кафешка под навесом.

Пока шлагбаум открыт, но скоро его закроют.Фото: Василий Вахрин

- Вы напишите, что мы все дешево продаем, - говорит с восточным акцентом хозяин заведения. – Расскажите, что мороженое у нас по 20 рублей, минералка за тридцатку, лаваш по 40 рублей. Но про то, что мы открылись – пока не пишите.

Обычно этот городской пляж славился своими волейболистами и волейболистками. Это было излюбленное место встреч приверженцев пляжного волейбола. Но сегодня их не видно.

Баскетбольные и волейбольные площадки пока простаивают.Фото: Василий Вахрин

- С утра была тренировка у профессиональных спортсменов, - рассказывает спасатель Стас, спасатели здесь также работают с 16 июня. - А вот любители пока не приходят. Раньше сюда летом часто школьницы, у которых каникулы, абитуриентки ходили, опытные волейболисты обучали их волейболу. Но сейчас учащихся что-то не видно.

На фоне города.Фото: Василий Вахрин

Пляж здесь выглядит прибранным.

- По утрам уборщики тщательно все убирают, - рассказывают спасатели. – Никаких ЧП пока не было. Вода еще холодная и почти никто не купается.

Тут также стоят предупреждения о том, что купаться здесь не рекомендуется.

Вода вверху теплая, внизу холодная

На пляже у КамГЭС по-летнему многолюдно. Слышится даже китайская, арабская речь – позагорать и искупаться пришли сюда и иностранные студенты из пермских вузов. Тут и там вывешены яркие желтые транспаранты: «Пляж закрыт!». Висит такой даже на будке спасателей. Они тут тоже дежурят с 16 июня.

Пляж закрыт. Все ушли на пляж.Фото: Василий Вахрин

У входа на пляж – пост охраны.

- Нам рекомендовали не пропускать большие подвыпившие компании, - рассказали ребята из охранного предприятия. – А так, если кто-то с семьей придет – почему бы и нет?

Запрета на купание тут нет: вода соответствует санитарным требованиям.

А мы уже искупались!Фото: Василий Вахрин

Здесь традиционно много ребятни из окрестных микрорайонов. Вот загорелый мальчишка убеждает по телефону свою маму: «Да не переживай ты, не простыну, вода здесь сверху совсем теплая, только внизу холодная, если ногу опустить». В воде вдоль берега сидят в воде купальщики, словно морские котики.

- Далеко пока никто не заплывал, - говорят спасатели. – В основном плещутся возле берега, вода здесь совсем уже теплая.

Нам сверху видно все.Фото: Василий Вахрин

Вдалеке за буйками покачиваются только лодки и катамараны. Катание на них стоит, соответственно, 200 и 300 рублей в час.

Здесь работает летник с нехитрыми десертами и напитками. Мороженое – от 30 до 80 рублей, лаваш 30 рублей, фанта 80 рублей бутылка. А вот летнее кафе «Палуба» возле пляжа так и не открылось. На нем висит объявление «Продам», и телефон указан. Последствия коронавируса?

На пляже многолюдно.Фото: Василий Вахрин

Покататься на катамаранах, покормить уточек

Покататься на лодке или катамаране за ту же цену можно и на Мотовилихинском пруду, тут также работает пункт проката. И это – единственная услуга, которую тут предлагают коммерсанты. Летний ларек со снедью и напитками пока не открылся. На закрытом комплексе с кафе и баней висит объявление о том, что оно продается.

Пляж на Мотовилихинском пруду тоже не пустует.Фото: Василий Вахрин

В отличие от остальных городских пляжей здесь довольно много людей в возрасте. Народу довольно много, но на парковочной площадке – всего пара машин. Видимо, пляжники добираются сюда на городском автобусе да на велосипедах. Занимают себя они кто чем. Мамы с детьми кормят уточек, которые безбоязненно подплывают к самому берегу. Дети постарше резвятся на детских тренажерах.

На Мотовилихинский пляж добираются кто не чем.Фото: Василий Вахрин

Купающихся не видно.

- Да тут всегда люди в основном только загорают да гуляют у воды, - говорят спасатели. – Пруд вроде бы в прошлом году почистили, но спуск в него все равно немного илистый. Да и по санитарным нормам купаться тут нельзя.

Развлекаем себя сами.Фото: Василий Вахрин

Вода соответствует нормам на 2 пляжах из 5

Как пояснили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, в июне были взяты пробы воды и песка на 5 официальных городских пляжах.

- Вода соответствует санитарным правилам только на пляжах в районе КамГЭС и на Сылве в поселке Новые Ляды, а на пляжах в Кировском районе, возле автомобильного моста и на Мотовлихинсоком пруду – нет, - сообщили в этом ведомстве. – Песок в норме на 4 пляжах - за исключением Новых Лядов.