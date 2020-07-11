Хроники коронавируса: в Перми выписали 16 человек

11 Июль 2020 2020-07-11T08:28:54+03:00

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За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписано еще 16 пациентов, проходивших лечение от коронавируса, сообщили в краевом Минздраве. На утро 11 июля общее число пермяков, выздоровевших от COVID-19, составило 3322.

Напомним, за прошедшие сутки в Пермском крае выявили 57 новых случаев заражения COVID-19: 47 человек проходят лечение в больницах, 10 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Об этом сообщили в краевом оперштабе со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4282.

Под наблюдением специалистов остаются 2679 жителей Пермского края.

За прошедшие сутки также зафиксировано 6 летальных исходов: умер 1 инфицированный COVID-19 пациент. Кроме того, умерли 5 пациентов по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 89 летальных исходов от COVID-19. Еще 58 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU