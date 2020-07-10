2020-07-10T15:04:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 11 июля 2020: коэффициент распространения болезни в Прикамье второй день выше нормы

За прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировали 6 летальных исходов пациентов с COVID-19
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 57 новых случаев заражения COVID-19: 47 человек проходят лечение в больницах, 10 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Об этом сообщили в краевом оперштабе со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4282. Ежесуточный прирост больных составил 1.3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,2 (на 9 июля – 1,2). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

- Из 57 новых инфицированных – 27 мужчины, 29 женщин, 1 ребёнок, - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. За прошедшие сутки также зафиксировано 6 летальных исходов: умер 1 инфицированный COVID-19 пациент. Кроме того, умерли 5 пациентов по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 89 летальных исходов от COVID-19. Еще 58 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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Инфографика: Яндекс

Инфографика: Яндекс

В общей сложности, по статистике Минздрава, количество заболевших составляет 4225 человек, лечение в больнице и на дому проходят 892 человека, выздоровело 3 306 человек, 89 летальных исходов от COVID-19 и 58 случаев – не от COVID-19.

Инфографика: краевой оперштаб.

Инфографика: краевой оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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