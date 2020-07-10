2020-07-10T12:44:28+03:00
Общество

В Пермском крае в новые квартиры переехали больше 1000 жителей аварийных домов

Регион перевыполнил план по расселению ветхого жилья
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Аварийное жилье сносят.Аварийное жилье сносят.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Прикамье план по расселению ветхого жилья выполнен на 112 процентов. В новое жилье за первые полгода переехали 1 010 человек. Всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за 2020 год планируется расселить 2640 человек. В нацпроекте участвуют 33 муниципалитета. При этом в Чернушинском, Чусовском, Соликамском городских округах, городе Кунгур, Уинском, Большесосновском муниципальных районах уже сейчас план выполнен более чем на 50 процентов.

- Высокие темпы расселения аварийного жилья в Пермском крае вызвыаны тем, что в регионе реализуются два проекта: национальный проект «Жилье и городская среда» и региональный проект, - отметил на заседании правительства врио губернатора Дмитрий Махонин. - Они стартовали в 2019 году, и по результатам этих проектов за 6 лет необходимо ликвидировать в регионе примерно 600 тысяч кв. метров аварийного жилья, тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тысячи жителей Пермского края.

Также глава региона отметил, что граждане, проживающие по договорам социального найма, должны получать эквивалентное жилье: то есть они имеют право получить выплату и приобрести жилье самостоятельно, либо получить равнозначное жилье непосредственно от государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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