В выходные в Перми откроют перекресток улиц Революции и Сибирской

9 Июль 2020 2020-07-09T13:44:29+03:00

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- Начало июля – это экватор дорожно-строительного сезона. В этом году горожане вновь видят масштабные дорожные работы: это ремонты по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по проекту администрации Перми «Малые дела», - сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram-аккаунте. - Особое внимание уделяем масштабным дорожным реконструкциям, одна из них улица Революции.

Дмитрий Самойлов 9 июля совершил очередной инспекционный выезд на объекты дорожного строительства. Он побывал на улице Революции, где завершается один из этапов глобальной реконструкции. С 11 июля будет открыто движение на перекрестке с улицей Сибирской, и в этот же день стартует новый этап.

- На перекрестке улиц Революции и Сибирской осталось поставить остановочные пункты и протянуть контактную сеть, - отметил Дмитрий Самойлов. - Трамваи №6 и №8 снова будут ходить по Сибирской. Новые трамвайные пути, выполненные по уникальной бесшумной технологии, уже проходят обкатку.

А с 11 июля начнется ремонт на перекрестке Революции и Куйбышева, где предстоит заменить коммунальные сетей и уложить новые трамвайные пути. Этот перекресток будет полностью закрыт для движения. Объезд будет возможен по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Луначарского, Механошина. Для жителей домов на участке улицы Революции от ЦКР до улицы Куйбышева и от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта будет организовано двустороннее движение – по одной полосе в каждую сторону. Трамвай №5 пойдет в обход по Куйбышева, Белинского, Сибирской, Революции, Максима Горького, Петропавловской, 25-го Октября, Ленина.

Дмитрий Самойлов поставил подрядчику задачу к 1 сентября выполнить первый этап работ и открыть правый поворот с улицы Революции от ЦКР на улицу Куйбышева и левый поворот с улицы Куйбышева от улицы Луначарского в сторону Комсомольского проспекта.

Идут работы и на улице Крупской. 18 июля подрядчик начнет работы на участке от улицы Лебедева до улицы КИМ по нечетной стороне, а затем с 10 августа перейдет на участок от улицы КИМ до площади Дружбы. Глава Перми поручил открыть трамвайное движение на Крупской к 1 сентября, тогда же возобновится движение маршрута №7.

ИСТОЧНИК KP.RU