В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 70 человек

9 Июль 2020 2020-07-09T10:50:18+03:00

За сутки в Прикамье коронавирус выявили у 70 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Общее число выявленных случаев с начала пандемии в регионе увеличилось до 4225

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Данные по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае обновились. Роспотребнадзор сообщает от 70 выявленных случаях за сутки. Теперь в регионе 4225 человек, у которых был выявлен COVID-19.

Большая часть заболевших - 62 человека, были отправлены на лечение в больницы, 8 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1.7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,2 (на 8 июля – 1,1). .

Из 70 новых инфицированных - 24 мужчины, 46 женщин. Младше 45 лет - 14 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет.

- За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 52, 67, 82 и 87 лет, - сообщает Министерство Здравоохранения Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU