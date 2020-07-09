В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 70 человек
Данные по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае обновились. Роспотребнадзор сообщает от 70 выявленных случаях за сутки. Теперь в регионе 4225 человек, у которых был выявлен COVID-19.
Большая часть заболевших - 62 человека, были отправлены на лечение в больницы, 8 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Ежесуточный прирост больных составил 1.7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,2 (на 8 июля – 1,1). .
Из 70 новых инфицированных - 24 мужчины, 46 женщин. Младше 45 лет - 14 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет.
- За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 52, 67, 82 и 87 лет, - сообщает Министерство Здравоохранения Пермского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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