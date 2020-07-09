В Пермском крае еще 100 человек вылечили от коронавирусной инфекции

9 Июль 2020 2020-07-09T07:43:16+03:00

В Прикамье за сутки выписали 100 человек, выздоровевших от коронавируса. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Медики выписали их из больниц

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В Пермском крае за сутки еще 100 человек поправились после коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 3167 пермяков.

- Под наблюдением специалистов остаются 2608 жителей Пермского края, - сообщает Минздрав региона. - На утро 9 июля общее число выявленных заболевших составляет 4155 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU