В Пермском крае еще 100 человек вылечили от коронавирусной инфекции
В Пермском крае за сутки еще 100 человек поправились после коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 3167 пермяков.
- Под наблюдением специалистов остаются 2608 жителей Пермского края, - сообщает Минздрав региона. - На утро 9 июля общее число выявленных заболевших составляет 4155 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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