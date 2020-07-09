В Прикамье высадили более 4 тысяч гектаров леса

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

16,8 миллионов маленьких елочек и сосенок высадили в этом году в Пермском крае. Посадки хвойных деревьев на площади 4,4 тысячи гектаров прошли в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России.

План по посадке лесных саженцев выполнен на 98 процентов. Остальные работы будут проведены осенью.

- В Пермском крае создание лесных культур происходит силами региональных лесхозов и арендаторами лесными участков, - сообщила и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина. - Наибольший объем выполнили арендаторы лесных участков на территории Лысьвенского, Чайковского, Очерского, Закамского, Кизеловского, Кунгурского лесничеств.

В лесных питомниках края посеяли 1,2 тонны семян на площади 15,3 гектаров. Также в этом году запланировано провести лесовосстановительные работы на площади 46,6 тысяч гектаров леса.