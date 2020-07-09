В Перми водолазы нашли тело утонувшего под Коммунальным мостом мужчины

9 Июль 2020 2020-07-09T09:33:03+03:00

Он нырнул в реку во время купания и пропал

Изменить размер текста: A A

В Перми на поиски мужчины, утонувшего 7 июля под Коммунальным мостом, были привлечены водолазы. Напомним, 32-летний мужчина в компании друзей отдыхал на берегу, зашел в реку искупаться, нырнул в воду, а обратно не вынырнул.

Друзья вызвали спасателей, но мужчину в этот день они не обнаружили. 8 июля было принято решение привлечь к поискам водолазов. В течении часа специалисты обследовали акваторию реки и обнаружили тело утонувшего.

- Тело было поднято спасателями на берег, передано сотрудникам полиции, личность погибшего установлена, - сообщил источник «КП», знакомый с ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми среди множества отдыхающих утонул 32-летний мужчина

Друзья видели, как он нырнул в воду и пропал (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU