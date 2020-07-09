2020-07-09T09:33:03+03:00
Происшествия

В Перми водолазы нашли тело утонувшего под Коммунальным мостом мужчины

Он нырнул в реку во время купания и пропал
Анна Маркова
Поделиться:
Утонувшему мужчине было 32 года. Фото @chp_59Утонувшему мужчине было 32 года. Фото @chp_59
Изменить размер текста:

В Перми на поиски мужчины, утонувшего 7 июля под Коммунальным мостом, были привлечены водолазы. Напомним, 32-летний мужчина в компании друзей отдыхал на берегу, зашел в реку искупаться, нырнул в воду, а обратно не вынырнул.

Друзья вызвали спасателей, но мужчину в этот день они не обнаружили. 8 июля было принято решение привлечь к поискам водолазов. В течении часа специалисты обследовали акваторию реки и обнаружили тело утонувшего.

- Тело было поднято спасателями на берег, передано сотрудникам полиции, личность погибшего установлена, - сообщил источник «КП», знакомый с ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми среди множества отдыхающих утонул 32-летний мужчина

Друзья видели, как он нырнул в воду и пропал (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники произошла остановка производства
В Перми водолазы нашли тело утонувшего под Коммунальным мостом мужчины
В Пермском крае еще 100 человек вылечили от коронавирусной инфекции
В Прикамье осудили заведующую детским садом, которая присваивала деньги родителей
В Пермском крае об отмене всех смен объявили 6 детских оздоровительных лагеря
Пермское предприятие «Азот» закрыли
В Прикамье мужчина отсудил у медицинской компании 700 рублей за смерть матери
Группа компаний ПЗСП заняла вторую строчку в ТОП-10 застройщиков по объему строящегося жилья
Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как правильно работать в огороде, чтобы не навредить здоровью
В Прикамье откроются еще 10 детских лагерей
В Перми 100 человек искали потерявшуюся 6-летнюю девочку
В Пермском крае окончены поиски 30-летнего пермяка, который пропал 10 месяцев назад по дороге на работу
В Пермском крае передано в суд уголовное дело о массовом ДТП, где погиб человек
В Прикамье новый всплеск заболеваемости COVID-19
У 5,4% жителей Прикамья есть иммунитет к коронавирусной инфекцией
В Прикамье дежурные группы в детских садах разрешили посещать многодетным
Власти Перми разрешили зоопарку возобновить работу
Закрытое заседание оперштаба: в Пермском крае продлили режим самоизоляции
Уголовное дело пермяка о реабилитации нацизма на акции «Бессмертный полк» передают в суд
В Прикамье в рамках нацпроекта откроют еще 2 виртуальных концертных зала
80 детей сотрудников пермского «УРАЛХИМа» отдохнут в летних лагерях
В Пермском крае волонтеры объявили срочный сбор на поиск женщины