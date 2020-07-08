2020-07-08T12:32:06+03:00
Происшествия

В Пермском крае передано в суд уголовное дело о массовом ДТП, где погиб человек

В нем обвиняется женщина-водитель
Анна Маркова
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Уголовное дело будет рассматриваться в Краснокамском суде.Уголовное дело будет рассматриваться в Краснокамском суде.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В суд Краснокамска передано уголовное дело о массовом ДТП, в котором погиб 53-летний мужчина. Авария случилась 10 января 2020 года. В тот день на 469-м километре автодороги М-7 Волга - объезд Краснокамска столкнулись автобус, перевозивший детей из школы рукопашного боя, несколько фур, «Газель» и несколько легковых автомобилей.

В ДТП погиб водитель автомобиля «Хендай Солярис», остальные участники получили различные травмы.

Виновница аварии, которая была за рулем «Лада Гранта», предстанет перед судом 14 июля.

Напомним обстоятельства ДТП, которые сообщили в краевой полиции:

- По трассе в направлении Нытвы двигался автомобиль «Лада Гранта», Предварительно установлено, что на 472 километре трассы водитель стал обгонять большегруз. При этом водитель двигавшийся по встречной полосе фуры, чтобы избежать столкновения, начал торможение, из-за чего прицеп вынесло на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение 7 транспортных средств: большегруз, «ГАЗель», легковые автомобили и автобус, в котором находились 36 пассажиров.

Массовое ДТП произошло в январе 2020 года. Фото: Пермь сейчас.

Массовое ДТП произошло в январе 2020 года. Фото: Пермь сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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