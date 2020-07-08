Власти Перми разрешили зоопарку возобновить работу
В Перми после самоизоляции открывается зоопарк. Он будет открыт для индивидуальных посещений и экскурсий группами до 5 человек. Для прогулок доступна территория зоопарка кроме кафе и крытых павильонов, например, с экзотическими птицами и животными. Решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Посетителям напоминают, что в зоопарк нужно приходить в маске и перчатках, а также соблюдать дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU