Власти Перми разрешили зоопарку возобновить работу

8 Июль 2020 2020-07-08T06:22:52+03:00

Для прогулок доступна территория зоопарка кроме кафе и крытых павильонов. Фото: Пермский зоопарк.

Он будет открыт для индивидуальных посещений и экскурсий группами до 5 человек

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В Перми после самоизоляции открывается зоопарк. Он будет открыт для индивидуальных посещений и экскурсий группами до 5 человек. Для прогулок доступна территория зоопарка кроме кафе и крытых павильонов, например, с экзотическими птицами и животными. Решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Посетителям напоминают, что в зоопарк нужно приходить в маске и перчатках, а также соблюдать дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU