2020-07-07T15:20:31+03:00
Дом. Семья

«Ты и с пузиком красив!» Японский макак из пермского зоопарка поправился во время самоизоляции

Зоопарк открывают для посещений
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Японские макаки могут жить даже в снегуЯпонские макаки могут жить даже в снегуФото: Википедия
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Пермский зоопарк все еще не открылся после карантина. Поэтому его сотрудники регулярно выкладывают забавные видеоролики с животными.

- Японский макак Семен грустит, что несколько поправился на самоизоляции, - видео с такой подписью вызвало ряд веелых комментариев пермяков.

Японский макак поправился на самоизоляции .

"Ты и с пузиком красив!", "Семён, ты - красавчик!", "Если пузико выросло, значит, что не всё так плохо! Кормят хорошо!" - написали пользователи на странице зопарка ВКонтакте.

Кстати, японских макак называют еще и снежными обезьянами, потому что это единственный вид обезьян, которые могут жить даже в заснеженных местах.

Впрочем, больше всего пермяков интересует, когда же наконец зоопарк откроется, и туда можно будет приходить, чтобы посмотреть на животных в реальности. а не только с помощью гаджетов.

На оперштабе, состоявшемся 7 июля, было решено разрешить посещение зоопарка группами не более чем в 5 человек - после подписания соответствующего указа губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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