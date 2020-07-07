2020-07-07T13:19:33+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Райффайзенбанк размещает первый выпуск инвестиционных облигаций

При этом Райффайзенбанк гарантирует инвесторам полный возврат первоначально вложенных средств
Виктор Правдин
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Срок обращения облигаций будет составлять один год, номинал одной бумаги – 1000 рублей. Фото: РайффайзенбанкСрок обращения облигаций будет составлять один год, номинал одной бумаги – 1000 рублей. Фото: Райффайзенбанк
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Райффайзенбанк начал размещение первых инвестиционных облигаций серии БРО-01 с полной защитой капитала. Регистрация выпуска облигаций состоится на Московской бирже. Участие в выпуске доступно широкому кругу розничных и институциональных инвесторов. Райффайзенбанк планирует и дальше расширять линейку аналогичных инструментов.

Доходность по первому выпуску инвестиционных облигаций Райффайзенбанка с защитой капитала будет привязана к динамике индекса акций Euro Stoxx 50 (STOXX50E) – одного из основных Европейских фондовых индексов, в состав которого входят наиболее ликвидные акции 50 крупнейших европейских компаний (таких как, например, Total, Siemens, BMW, Daimler, Adidas и др.).

Уровень доходности зависит от динамики и значения индекса STOXX50E на момент погашения облигаций. В случае роста индекса инвестору будет выплачен дополнительный доход: ориентир доходности составляет 30% от роста индекса, ее точный уровень будет определен в ходе букбилдинга. При этом Райффайзенбанк гарантирует инвесторам полный возврат первоначально вложенных средств и базовый доход в размере 0,01% годовых вне зависимости от динамики индекса STOXX50E. Срок обращения облигаций будет составлять один год, номинал одной бумаги – 1000 рублей.

- Планируемый выпуск облигаций Райффайзенбанка позволяет инвесторам получить дополнительный доход от участия в росте одного из основных европейских фондовых индексов акций без риска потерять вложенные средства. Условиями данного выпуска облигаций предусмотрен 100%-ный возврат вложенных средств инвестору даже в случае негативной динамики данного индекса, что делает выпуск подходящим для любого типа инвесторов. – прокомментировал Антон Кеняйкин, руководитель отдела продаж на рынках капитала институциональным инвесторам Райффайзенбанка. – Мы надеемся, что данный выпуск будет интересен инвесторам, готовым рассматривать альтернативные способы размещения денежных средств на финансовых рынках в условиях снижающихся процентных ставок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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