Жителю Перми на пенсии нужно 50 тысяч рублей

7 Июль 2020 2020-07-07T09:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Для комфортной жизни на пенсии при текущем уровне цен большинству пермяков нужно менее 30 тысяч рублей в месяц, показал опрос Райффайзенбанка. Средний желаемый доход составляет 50.370 рублей, что выше ожиданий по России (41- 42 тысячи рублей). Для сравнения, москвич после выхода на пенсию хотел бы получать доход в 51 300 рублей, житель Санкт-Петербурга – 43 833 рубля, Екатеринбурга 39 500 рублей, Челябинска – 34 600 рублей.

На государственную пенсию как основной источник дохода в старости рассчитывают лишь 28% опрошенных, 23% предполагают, что пенсия будет составлять меньшую часть ежемесячного дохода, 16% полагаются только на пенсию.

Большинство опрошенных намерены увеличить свой доход на пенсии благодаря тому, что продолжат работать, 18% — надеются на помощь родственников и детей, особенно молодые люди до 25 лет. Респонденты моложе сорока лет больше остальных планируют получать доход от сдачи или продажи недвижимости.

- Многие участники опроса планируют на пенсии использовать накопления, каждый третий житель Перми ответил, что уже откладывает деньги. 23% пока не копят, но планируют начать. У 31% пока нет финансовой возможности, чаще всего так отвечали респонденты младше двадцати пяти лет. Активнее других реальные сбережения на старость создают люди старше пятидесяти лет. При этом треть жителей Перми считают, что начинать копить на пенсию нужно с двадцати лет», - отметила Светлана Рожкова, заместитель директора офиса «Пермский» Райффайзенбанка.

Самым популярным способом копить на пенсию остается банковский вклад — его используют 29% жителей Перми. 26% предпочитают накопительный счет, 27% выбирает индивидуальные и корпоративные пенсионные планы в НПФ, а также накопительное страхование жизни.

- Накопительные счета больше подходят для сбережений «на каждый день». Деньгами можно воспользоваться в любой момент, нет лимитов на снятие и пополнение. Если цель долгосрочная, то разумно использовать накопительное страхование жизни. Этот инструмент поможет дисциплинировать накопления и покрыть риски, связанные со здоровьем, - комментирует Светлана Рожкова.

Пермяки готовы откладывать на будущую пенсию 5-10% своего ежемесячного дохода. По 15-20% в месяц готовы сохранять только 8% опрошенных. При этом зарплата у почти половины не превышает 30 тыс. рублей в месяц. Самый удобный способ копить — это откладывать по мере возможности. Только 21% готовы каждый месяц отчислять определенную сумму, а еще 19% готовы в целом копить регулярно, но разными суммами.

Половина пермяков хотели бы выйти на пенсию в 50-55 лет, еще треть хотят получать пенсионные выплаты до 60 лет. И чем моложе участники опроса, тем раньше они надеются получать пенсионные выплаты. В группе 18-25 лет большинство хотят выйти на пенсию уже после 50-ти, тогда как в группе 41-50 лет таких только 47%.

ИСТОЧНИК KP.RU