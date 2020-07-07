2020-07-07T11:16:53+03:00
Происшествия

В Пермском крае нашли погибшим мужчину, который пропал в конце июня

Почти две недели его искали родственники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов
Виктор Правдин
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Фото: "Поисковой отряд имени Ирины Бухановой"Фото: "Поисковой отряд имени Ирины Бухановой"
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- Найден, погиб, соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой в посте о пропавшем 43-летнем Сергее Сторожеве.

Напомним, 27 июня в 23.00 Сергей вышел на лодке по реке Чусовая из села Кривое и пропал. Почти две недели мужчину искали родственники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Тело мужчины нашли утром во вторник, 7 июля. Причины смерти не сообщаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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