В Пермском крае нашли погибшим мужчину, который пропал в конце июня
Почти две недели его искали родственники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов
Фото: "Поисковой отряд имени Ирины Бухановой"
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- Найден, погиб, соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой в посте о пропавшем 43-летнем Сергее Сторожеве.
Напомним, 27 июня в 23.00 Сергей вышел на лодке по реке Чусовая из села Кривое и пропал. Почти две недели мужчину искали родственники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.
Тело мужчины нашли утром во вторник, 7 июля. Причины смерти не сообщаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU