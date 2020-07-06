6 Июль 2020 2020-07-06T13:31:33+03:00

Они сами вернулись в центр, в котором проживают

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В Пермском крае окончены поиски двух девочек, которые пропали во вторник, 16 июня. Они ушли из Центра помощи детям в Березниках во время прогулки - 14-летняя Влада Артамонова и 15-летняя Гульнара Фаюршина.

Сегодня волонтеры поискового отряда «Регион 59» сообщили, что поиски окончены.

- С четверга, девочки находятся в Центре помощи детям в Березниках, с ними все в порядке, они вернулись сами, - рассказала координатор поискового отряда Олеся Пегушина.

Где находились все это время девочки - не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU