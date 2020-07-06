В Пермском крае КАМАЗ протаранил фуру

6 Июль 2020 2020-07-06T14:07:23+03:00

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В Пермском крае авария с участием двух грузовиков произошла 4 июля в 17.00 на автодороге М7-Волга. В направлении Нытва ехал КАМАЗ за рулем 51-летний, житель Свердловской области.

- Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, но он допустил столкновение с впереди идущим большегрузом «Скания» с полуприцепом, сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, водители большегрузов не пострадали.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения, водители не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU