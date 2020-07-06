В Пермском крае КАМАЗ протаранил фуру
В Пермском крае авария с участием двух грузовиков произошла 4 июля в 17.00 на автодороге М7-Волга. В направлении Нытва ехал КАМАЗ за рулем 51-летний, житель Свердловской области.
- Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, но он допустил столкновение с впереди идущим большегрузом «Скания» с полуприцепом, сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, водители большегрузов не пострадали.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения, водители не пострадали.
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ИСТОЧНИК KP.RU