В Пермском крае 54-летний водитель погиб, столкнувшись с грузовиком

6 Июль 2020 2020-07-06T12:40:00+03:00

Водитель автомобиля «Рено Символ» погиб на месте после столкновения с грузовиком.

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В Пермском крае 3 июля в Осинском районе около 20 часов на 99 км дороги Кукуштан-Чайковский произошло ДТП. На место выехали сотрудники полиции.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Рено Символ», 54-летний мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Исузу», - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - Водитель «Рено Символ» погиб. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU