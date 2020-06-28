В Пермском крае пропали две девочки

28 Июнь 2020 2020-06-28T09:32:13+03:00

Одной из них 14 лет, второй 15

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Во вторник, 16 июня, из Центра помощи детям в Березниках сбежали 14-летняя Влада Артамонова и 15-летняя Гульнара Фаюршина.

Все это время девочек искали волонтеры, сотрудники Центра и полицейские, но до сих пор о их местонахождении ничего не известно.

Жителей Прикамья, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавших, просят звонить по телефонам: 8-922-314-11-12, 241-36-40 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU