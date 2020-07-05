2020-07-05T11:03:14+03:00
Общество

В Пермском крае 53 человека заболели коронавирусной инфекцией за сутки

Всего в регионе 3964 заболевших с начала эпидемии
Анна Маркова
Поделиться:
Общее число заболевших в Пермском крае приближается к 4000 тысячам.Общее число заболевших в Пермском крае приближается к 4000 тысячам.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Новые данные за последние суки о количестве заболевших коронавирусной инфекцией публикует Минздрав региона. Известно о 53 новых заболевших. Всего с начала эпидемии в Прикамье коронавирус выявили у 3964 человек.

34 человека проходят лечение в больницах, 19 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 53 новых инфицированных - 15 мужчин, 36 женщин и 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 17 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Коэффициент распространения составил 1%. Выписан был один человек.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады

00:00
00:00

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Перми, последние новости на 5 июля 2020: из больниц выписали максимальное количество заболевших

Накануне 206 человек выздоровели от COVID-19 и уехали домой (подробнее...)

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Перми, последние новости на 5 июля 2020: из больниц выписали максимальное количество заболевших

Накануне 206 человек выздоровели от COVID-19 и уехали домой (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В жилом доме Перми обрушился потолок
Болельщики «Амкара» обратились к главе региона, с просьбой возродить клуб
В Перми мужчина пытался переплыть Каму, но не рассчитал силы
В Пермском крае 53 человека заболели коронавирусной инфекцией за сутки
В Прикамье ожидаются дожди и грозы
В Пермском крае два месяца завод не выплачивал 500 работникам зарплату
Окончены поиски пропавшей пенсионерки, которая говорит только на коми-пермяцком языке
Благотворительный забег «На одном дыхании» собрал более 300 тысяч рублей для сирот и тяжелобольных детей из Пермского края
В Перми объявлен срочный сбор на поиски пропавшей пенсионерки, которая говорит только на коми-пермяцком языке
Еще 54 человека в Пермском крае заразились COVID-19
В Перми трехлетний малыш застрял головой в пролете лестницы
206 жителей Пермского края выздоровели от COVID-19
Пермские пожарные спасли мужчину, на котором загорелась одежда
В Пермском крае ищут женщину, которая ушла из больницы в неизвестном направлении
Смертельное ДТП произошло вечером 3 июля в Пермском крае
«Смог дойти до ванной и потушить себя водой». В Перми пожарные спасли из горящей квартиры мужчину
В Перми для проведения салюта ограничат движение транспорта
В Перми 52-летний мужчина зарубил топором двоих знакомых
Пермский аэропорт закроют на восемь дней
В Перми с разницей в несколько часов из окон домов выпали двое мужчин
Компания «Россети Урал» принимает на обслуживание электросетевой комплекс Губахинского городского округа
Главный балетмейстер Пермского оперного покидает театр
В Перми прогремит салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 56 человек
В Пермской краевой больнице у 22 медиков выявлен коронавирус
В трех районах Перми откроются сельхозярмарки
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 48 человек