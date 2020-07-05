В Пермском крае 53 человека заболели коронавирусной инфекцией за сутки
Новые данные за последние суки о количестве заболевших коронавирусной инфекцией публикует Минздрав региона. Известно о 53 новых заболевших. Всего с начала эпидемии в Прикамье коронавирус выявили у 3964 человек.
34 человека проходят лечение в больницах, 19 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Из 53 новых инфицированных - 15 мужчин, 36 женщин и 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 17 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Коэффициент распространения составил 1%. Выписан был один человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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