В Пермском крае 53 человека заболели коронавирусной инфекцией за сутки

5 Июль 2020 2020-07-05T11:03:14+03:00

Общее число заболевших в Пермском крае приближается к 4000 тысячам. Фото: архив "КП"

Всего в регионе 3964 заболевших с начала эпидемии

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Новые данные за последние суки о количестве заболевших коронавирусной инфекцией публикует Минздрав региона. Известно о 53 новых заболевших. Всего с начала эпидемии в Прикамье коронавирус выявили у 3964 человек.

34 человека проходят лечение в больницах, 19 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 53 новых инфицированных - 15 мужчин, 36 женщин и 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 17 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Коэффициент распространения составил 1%. Выписан был один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU