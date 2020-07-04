2020-07-04T19:39:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 5 июля 2020: из больниц выписали максимальное количество заболевших

Накануне 206 человек выздоровели от COVID-19 и уехали домой
Алена ОВЧИННИКОВА
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Всего в Пермском крае вылечились от коронавируса 2926 пациентов.Всего в Пермском крае вылечились от коронавируса 2926 пациентов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае уже достаточно продолжительное время количество тех, кто выздоровел от COVID-19 превышает количество заболевших опасной инфекцией. Накануне краевой минздрав сообщил о том, что из больниц было выписано 206 человек. Это рекордная цифра с самого начала эпидемии. А всего в Пермском крае вылечились от коронавируса 2926 пациентов.

На 5 июля 2020 года в Пермском крае было зарегистрировано 3911 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки выявлено 54 новых случаев заражения COVID-19.

54 новых случая было выявлено накануне. Фото: Яндекс

54 новых случая было выявлено накануне. Фото: Яндекс

- 830 пациентов проходят лечение в специализированных медучреждениях, 25 - на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием у них клинических проявлений заболевания, - пояснили в пресс-службе пермского краевого минздрава.

За прошедшие сутки зафиксирован 1 летальный исход пациента от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 80 летальных исходов от COVID-19. Еще 50 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в регионе. Фото: covid19_permkrai.

Ситуация с коронавирусом в регионе. Фото: covid19_permkrai.

Напомним, Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений. А это значит, что начнут работать музеи, библиотеки и выставочные залы. Возобновится прокат туристического снаряжения и спортинвентаря. Начнется продажа сельхозпродукции. Смогут работать автошколы и языковые курсы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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