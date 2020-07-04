2020-07-04T20:19:39+03:00
Происшествия

Окончены поиски пропавшей пенсионерки, которая говорит только на коми-пермяцком языке

Волонтеры сообщили, что она найдена живой
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.
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В Перми окончены поиски пропавшей 79-летней женщины, которая говорит только на коми-пермяцком языке. Напомним, пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи, ушла из дома в Кировском районе Перми и пропала.

Родные сразу же обратились к волонтерам поискового отряда имени Ирины Бухановой. Был объявлен срочный сбор для поисков пропавшей пенсионерки. В 15.00 неравнодушные собрались около дома, где жила женщина – на улице Янаульской, 14 в.

Они обследовали близлежащую территорию. Через четыре часа после начала поисков на стене отряда ВК появилась запись «Найдена! Жива!»

- Большое спасибо тем, кто отозвался на беду и приехал искать! – написали в соцсетях волонтеры. - Сегодня люди приехали с другого конца города, не смотря на выходные и прекрасную погоду за окном. Чем больше людей, тем быстрее можно найти. Может странно звучит, но большое спасибо родственникам за хорошую работу. Полное взаимопонимание.

Где была найдена пропавшая пенсионерка, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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