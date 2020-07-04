В Перми объявлен срочный сбор на поиски пропавшей пенсионерки, которая говорит только на коми-пермяцком языке
Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили о срочном сборе неравнодушных пермяков для поисков пропавшей в Закамске Носковой Валентины Александровны.
- 79-летняя женщина говорит только на коми-пермяцком языке и нуждается в медицинской помощи, утром она вышла из квартиры на улице Ямпольской, 14б и пропала, - пояснили волонтеры. – Сбор на ее поиски объявляется 4 июля в 15.00 возле дома на ул. Ямпольская, 14б.
Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.
Форма одежды: яркая, удобная.
С собой по возможности взять: свистки, рации, жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус.
Координатор поисков: Марина Колесова - 8-919-486-21-25
ИСТОЧНИК KP.RU