2020-07-03T19:44:41+03:00
Общество

В Перми для проведения салюта ограничат движение транспорта

Рассказываем, когда и где можно будет посмотреть праздничный салют
Виктор Правдин
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Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоил президент России Владимир ПутинЗвание «Город трудовой доблести» Перми присвоил президент России Владимир ПутинФото: Василий Вахрин
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В пятницу, 3 июля, с 21:00 до 23:30 в Перми ограничат движение для всех видов транспорта по улице Окулова от Комсомольского проспекта до улицы Осинской, а также по улице Газеты Звезда от улицы Монастырской до спуска на набережную реки Кама.

Перекрытие движения связано с проведением салюта в честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести».

Напомним, в четверг, 2 июля, на заседании Российского организационного комитета «Победа» президент России Владимир Путин присвоил 20 городам почетные звания «Города трудовой доблести».

В почетном списке оказалась и Пермь. Также в список вошли Саратов, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Нижний Тагил, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Посмотреть праздничный салют можно в 23:00 на странице «Комсомольской правды» ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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