2020-07-02T21:29:51+03:00
Общество

Пермь - город трудовой доблести: что это значит

Почетное звание городу присвоил Владимир Путин
Виктор Правдин
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Пермь стала одним из двадцати городов, удостоенных российского признания за вклад в Победу в Великой Отечественной войнеПермь стала одним из двадцати городов, удостоенных российского признания за вклад в Победу в Великой Отечественной войнеФото: Василий Вахрин
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Президент России Владимир Путин присвоил 20 городам почетные звания «Города трудовой доблести».

Пермь стала одним из двадцати городов, удостоенных российского признания за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В этом году звание также получили Самара, Казань, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Челябинск, Ярославль, Уфа, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Саратов, Магнитогорск, Томск, Ижевск, Ульяновск, Иваново, Боровичи, Новокузнецк и Иркутск.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что Пермь – один из городов Пермского края, где ковалась победа.

- Для нас, жителей Прикамья, важно, что заслуги наших предков были оценены на высшем уровне. Мы гордимся дедами и прадедами, пусть с нами гордится и вся страна, - подчеркнул глава региона.

Звание «Города трудовой доблести». Владимир Путин ввел в начале марте текущего года. Согласно подписанному президентом закону, данное почетное звание увековечит подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Оно присваивается городам, чьи жители внесли существенный вклад во времена Великой Отечественной войны, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В Перми в честь присуждения высокого звания будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. Также будут проводиться праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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