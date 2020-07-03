В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 56 человек

3 Июль 2020 2020-07-03T11:06:05+03:00

Всего в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 3857 пациентам

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В Прикамье за сутки еще 56 человек получили положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Из них 43 человека отправили на лечение в больницы, 13 лечатся амбулаторно на дому.

Всего в регионе 3857 случаев инфекции с начала эпидемии. Ежесуточный прирост больных составил 1.5%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 2 июля - 0,97). Из 56 новых инфицированных - 27 мужчин, 28 женщин и 1 ребенок. Младше 45 лет - 14 человек, 30 человек от 45-65, 11 старше 65 лет.

- За минувшие сутки также 4 пациента скончались, - сообщает Минздрав Пермского края. - Умерли от COVID-19 пациенты 88 и 69 лет. Также,пациентка 88 лет и пациент 51 года умерли по причинам, не связанным с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU