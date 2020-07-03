2020-07-03T09:43:27+03:00
Общество

В Пермской краевой больнице у 22 медиков выявлен коронавирус

На карантин закрыли еще два отделения
Анна Маркова
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В трех отделениях больницы у медиков и пациентов выявлен коронавирус.В трех отделениях больницы у медиков и пациентов выявлен коронавирус.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермской краевой клинической больнице с 27 июня на карантин закрыто отделение второй хирургии, также закрыто на прием новых пациентов отделение гематологии. Пациентам отделения гематологии помощь оказывают медики с отрицательным результатом анализа на COVID-19, в других помещениях больницы.

С 30 июня на обсервацию также закрыто отделение реанимации, у пациента был выявлен коронавирус.

- В настоящее время диагноз COVID-19 подтвержден у 22 сотрудников больницы и 9 пациентов, - сообщает Минздрав Пермского края. - По всем случаям инфицирования сейчас ведется эпидемическое расследование. Специалистами Роспотребнадзора определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на COVID-19.

Медики предполагают, что вспышка могла произойти из-за заноса инфекции одним из пациентов.

- Реанимационное отделение - всегда зона риска, там самые тяжелые пациенты, доставленные по экстренным показаниям, - прокомментировал ситуацию Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы. - И среди них возможно наличие бессимптомных носителей COVID-19. В данном случае, пациент, требующий продолжения лечения по хирургическому профилю, был доставлен санавиацией из районной больницы. К счастью, благодаря профессионализму медработников, которые оказывали ему помощь и проводили консультации, он выжил. В последствии, у него была подтверждена коронавирусная инфекция

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ИСТОЧНИК KP.RU

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