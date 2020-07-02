«Лучшая публикация в соцсетях». Рассказываем о победителях конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка»

2 Июль 2020 2020-07-02T20:08:41+03:00

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В Перми подвели итоги журналистского конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка». Мы уже писали, что призовые места в нем заняли три журналиста издания «Комсомольская правда» - Пермь.

Но участие в нем принимали и авторы, пишущие для соцсетей. Одной из участниц конкурса стала Виктория Мальцева, работающая в крупнейшем сообществе о Перми и Пермском крае ВКонтакте «Мой город - Пермь». Она заняла 2 место за публикацию интервью с координатором проекта помощи бездомным Анной Фадеевой о том, как в условиях коронавируса работает дневной центр «Территория передышки», а также интервью с региональным представителем поискового отряда «Лиза Алерт» в Пермском крае Антоном Бояршиновым о том, как отряд спасает жизни, несмотря на усталость, пандемию и другие препятствия. Ее награда за участие в конкурсе составила 40 тысяч рублей.

Отметим, в конце мая Пермская краевая организация Союза журналистов России объявила о проведении конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка». Его цель — привлечение СМИ, а также блогеров к освещению положительных примеров волонтерской, добровольческой и бескорыстной деятельности, направленной на поддержку сограждан в период самоизоляции в Пермском крае.

Идею проведения конкурса поддержал глава Пермского края Дмитрий Махонин. В ходе встречи с председателем краевой организации Союза журналистов России Игорем Лобановым он ознакомился с конкурсными работами, высоко оценил их качество и значимость.

Всего в конкурсе приняли участие 67 авторов из более чем 30 СМИ. Журналисты представили более ста публикаций, посвященных деятельности наших сограждан, прежде всего врачей и волонтеров, в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU