2020-07-02T07:36:28+03:00
Общество

Журналистка «Комсомолки» стала одним из победителей конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка»

Жюри отметило сразу две ее публикации
Андрей МАТЛИН
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Одну из публикаций Алена Овчинникова посвятила клоунам, которые выступили перед больными детьми. Фото: фонд "Берегиня".Одну из публикаций Алена Овчинникова посвятила клоунам, которые выступили перед больными детьми. Фото: фонд "Берегиня".
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В конце мая Пермская краевая организация Союза журналистов России объявила о проведении конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка». Идею проведения этого конкурса поддержал глава Пермского края Дмитрий Махонин.

В конкурсе приняли участие 67 авторов из более, чем 30 СМИ. Они представили почти сотню публикаций, посвященных деятельности наших сограждан, прежде всего, врачей и волонтёров, в период самоизоляции.

1 июля жюри конкурса подвело его итоги и определило победителей во всех четырёх номинациях.

Одной из победительниц в номинации «За лучшую публикацию в краевом печатном или онлайн-СМИ» стала пермская журналистка из «Комсомольской правды» Алена Овчинникова, она заняла 2 место.

Жюри отметило сразу две ее работы:

«Дети заперты на карантин по коронавирусу». В Перми клоуны устроили представление под окнами детского онкоцентра. Тяжелобольные детки были счастливы. И каждый хотел, чтобы клоун помахал именно ему;

«Как тяжело быть в СИЗ, я поняла в первое же дежурство». Студентка-медик Ксения Мякишева рассказала, как проходит практику в больнице, где лечат от коронавируса. В «красную зону» пошел работать и ее жених.

Поздравляем Алену с заслуженным успехом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Журналистка «Комсомолки» стала одним из победителей конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка»
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