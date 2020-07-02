2020-07-02T16:01:47+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Денежные переводы с карты Visa в Samsung Pay без комиссии

Статус перевода легко отслеживать в реальном времени
Виктор Правдин
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Получатель может не быть пользователем Samsung Pay. Фото: РайффайзенбанкПолучатель может не быть пользователем Samsung Pay. Фото: Райффайзенбанк
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Отправляйте денежные переводы с карты Visa Райффайзенбанка в Samsung Pay без комиссии до 10 августа 2020 г. на любую карту просто по номеру телефона или номеру карты получателя.

Отправить перевод можно просто по номеру телефона получателя (или по номеру карты). Получатель может не быть пользователем Samsung Pay или обладателем смартфона Samsung.

Статус перевода легко отслеживать в реальном времени и, при необходимости, отменить, если он еще не принят получателем.

В период акции с 25 мая 2020 года по 10 августа 2020 года банк не взимает комиссию за переводы с карт Visa.

Подробности можно узнать на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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