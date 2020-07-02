В Прикамье будут открыты 17 пляжей

2 Июль 2020 2020-07-02T13:16:10+03:00

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В ходе заседания правительства Пермского края врио губернатора Дмитрий Махонин отметил, что хотя пляжи остаются закрытыми из-за угрозы распространения коронавируса, вопрос безопасности у воды остается актуальным.

- Сейчас особенно важно еще раз напомнить о мерах безопасности, - сказал Дмитрий Махонин. - В регионе готовы к открытию 17 пляжей и 53 места отдыха у воды. И хотя за последние 4 года число несчастных случаев на воде сократилось в 2,5 раза, успокаиваться рано, потому что за каждым случаем стоит жизнь человека, порой, к сожалению, ребенка.

Напомним, в 2016 году в водоемах Прикамья утонуло 222 человека, в 2019-м – 85. А в этом году с 15 мая по 26 июня на водных объектах Пермского края утонуло 14 взрослых и 6 детей. Происшествия произошли на территории 15 муниципальных образований Пермского края. Такое количество утонувших детей может быть связано с двумя причинами: в апреле-мае дети проходили обучение дистанционно из-за COVID-19 и не работали места дополнительного образования и развития; кроме того, аномально теплая погода привлекала к отдыху у воды.

И.о. министра территориальной безопасности Виктор Батмазов отметил, что обязанность по созданию безопасных условий отдыха у водоемов, в том числе организация спасательных постов на берегу, возложена на глав органов местного самоуправления. Им необходимо обустраивать места отдыха, обозначать границы мест купания, очищать дно возле организованных пляжей, выставлять запрещающие или разрешающие купание знаки.

Дмитрий Махонин поручил Министерству территориальной безопасности усилить работу с территориями, где нахождение жителей у воды организовано ненадлежащим образом. По словам главы региона, важно приложить все усилия, чтобы отдых жителей был безопасным

ИСТОЧНИК KP.RU