2020-07-01T21:51:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 2 июля 2020: как в Перми изменился режим самоизоляции

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Перми на 2 июля [аудио]
Виктор Правдин
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Всего в регионе проведено 226 990 исследований на коронавирусную инфекциюВсего в регионе проведено 226 990 исследований на коронавирусную инфекциюФото: Василий Вахрин
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В Перми 30 июня прошел оперативный штаб, на котором руководители министерств и ведомств докладывали обстановку по коронавирусной инфекции главе Пермского края Дмитрию Махонину. Глава региона решил продлить режим самоизоляции до 14 июля, но снять ряд ограничений.

- Пермский край готов к переходу на следующий этап послаблений ограничительных мер. Нам удалось сделать запас СИЗ, но не надо на этом останавливаться. Врачи набили руку в лечении коронавируса. Мы научились жить и бороться с коронавирусной инфекцией. Исходя из того, что у нас есть, в том числе необходимый коечный фонд, мы можем объявить, какие поправки мы можем внести в указ губернатора, - заявил Махонин.

Изменения в режим самоизоляции

Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях Минздрава. Фото: covid19_permkrai

Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях Минздрава. Фото: covid19_permkrai

За сутки в Пермском крае выявлено 52 новых случая заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 13 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 1 случай зафиксирован посмертно. Из 51 нового инфицированного – 20 мужчин и 31 женщина. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет.

За предыдущие сутки в лабораториях Пермского края проведено 5060 исследований на коронавирусную инфекцию. Фото: Яндекс

За предыдущие сутки в лабораториях Пермского края проведено 5060 исследований на коронавирусную инфекцию. Фото: Яндекс

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,8 (на 30 июня – 0,79). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Общая информация о ситуации с коронавирусом в регионе на утро 2 июля

Также среди новых инфицированных зафиксирован 1 летальный исход: у пациентки 78 лет посмертно был обнаружен COVID-19, он и стал причиной смерти. Фото: covid19_permkrai

Также среди новых инфицированных зафиксирован 1 летальный исход: у пациентки 78 лет посмертно был обнаружен COVID-19, он и стал причиной смерти. Фото: covid19_permkrai

ИСТОЧНИК KP.RU

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