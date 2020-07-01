Коронавирус в Перми, последние новости на 2 июля 2020: как в Перми изменился режим самоизоляции

В Перми 30 июня прошел оперативный штаб, на котором руководители министерств и ведомств докладывали обстановку по коронавирусной инфекции главе Пермского края Дмитрию Махонину. Глава региона решил продлить режим самоизоляции до 14 июля, но снять ряд ограничений.

- Пермский край готов к переходу на следующий этап послаблений ограничительных мер. Нам удалось сделать запас СИЗ, но не надо на этом останавливаться. Врачи набили руку в лечении коронавируса. Мы научились жить и бороться с коронавирусной инфекцией. Исходя из того, что у нас есть, в том числе необходимый коечный фонд, мы можем объявить, какие поправки мы можем внести в указ губернатора, - заявил Махонин.

Изменения в режим самоизоляции

Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях Минздрава. Фото: covid19_permkrai

За сутки в Пермском крае выявлено 52 новых случая заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 13 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 1 случай зафиксирован посмертно. Из 51 нового инфицированного – 20 мужчин и 31 женщина. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет.

За предыдущие сутки в лабораториях Пермского края проведено 5060 исследований на коронавирусную инфекцию. Фото: Яндекс

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,8 (на 30 июня – 0,79). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Общая информация о ситуации с коронавирусом в регионе на утро 2 июля