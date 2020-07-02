В Перми из горящего дома эвакуировали более 30 человек
В Перми в ночь на 2 июля в микрорайоне Юбилейный случился пожар в общежитии. На пульт пожарным сообщение поступило в 3.40. Дым валил из подвала. Большинство жильцов спали, из задымленных подъездов их эвакуировали пожарные, некоторых выводили из дома в средствах индивидуальной защиты дыхания.
- Был эвакуирован 31 человек, в том числе 4 ребенка, пострадавших и погибших нет, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - Возгорание находилось в подвальном помещении, площадь 15 кв м. Причины возгорания устанавливаются, проводится проверка.
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Причина и обстоятельства устанавливаются [видео] (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU