2020-07-01T14:08:15+03:00
Происшествия

В Пермском крае 6 часов тушили крупный пожар на заводе

В тушении принимали участие 57 человек личного состава и 17 единиц техники [видео]
Виктор Правдин
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Когда пожарные приехали на место, горел цех розлива жидкого парафина. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краюКогда пожарные приехали на место, горел цех розлива жидкого парафина. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
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В среду, 1 июля, в 1.43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на заводе по улице Шоссейная в Краснокамске произошло возгорание. Когда пожарные приехали на место, горел цех розлива жидкого парафина.

- Тушение осложнялось наличием внутри здания емкостей с маслом для охлаждения. На пожаре погибших и пострадавших нет. В тушении принимали участие 57 человек личного состава и 17 единиц техники. В настоящее время по факту пожара сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводится проверка. Причина и обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Потушить огонь удалось только спустя шесть часов в 07.31.

Замначальника ГУ МЧС по Пермскому краю Денис Поздее прокомментировал пожар после его локализации [видео]

Пожар на заводе в Краснокамске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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