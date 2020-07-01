В Пермском крае 6 часов тушили крупный пожар на заводе
В среду, 1 июля, в 1.43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на заводе по улице Шоссейная в Краснокамске произошло возгорание. Когда пожарные приехали на место, горел цех розлива жидкого парафина.
- Тушение осложнялось наличием внутри здания емкостей с маслом для охлаждения. На пожаре погибших и пострадавших нет. В тушении принимали участие 57 человек личного состава и 17 единиц техники. В настоящее время по факту пожара сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводится проверка. Причина и обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Потушить огонь удалось только спустя шесть часов в 07.31.
Замначальника ГУ МЧС по Пермскому краю Денис Поздее прокомментировал пожар после его локализации [видео]
Пожар на заводе в Краснокамске.
ИСТОЧНИК KP.RU