В Пермском крае 6 часов тушили крупный пожар на заводе

1 Июль 2020 2020-07-01T14:08:15+03:00

Когда пожарные приехали на место, горел цех розлива жидкого парафина. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В тушении принимали участие 57 человек личного состава и 17 единиц техники [видео]

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В среду, 1 июля, в 1.43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на заводе по улице Шоссейная в Краснокамске произошло возгорание. Когда пожарные приехали на место, горел цех розлива жидкого парафина.

- Тушение осложнялось наличием внутри здания емкостей с маслом для охлаждения. На пожаре погибших и пострадавших нет. В тушении принимали участие 57 человек личного состава и 17 единиц техники. В настоящее время по факту пожара сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводится проверка. Причина и обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Потушить огонь удалось только спустя шесть часов в 07.31.

Замначальника ГУ МЧС по Пермскому краю Денис Поздее прокомментировал пожар после его локализации [видео]

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/788098" frameborder="0"></iframe> Пожар на заводе в Краснокамске.

ИСТОЧНИК KP.RU