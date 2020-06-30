30 Июнь 2020 2020-06-30T14:54:01+03:00

Процентная ставка на приобретение строящейся или готовой недвижимости для ключевых застройщиков, которым является группа ПМД, составляет 7,99%

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Райффайзенбанк расширил список аккредитованных застройщиков в Перми и включил в программу ипотечного кредитования объекты недвижимости группы ПМД.

25-этажный жилой дом «Брауни» расположен на проспекте Декабристов, 16 а. Это объект комфорт-класса с озелененным двором и зонами отдыха, подземным паркингом и элементами «умного» дома.

Дом «Символ» расположен в Индустриальном районе Перми на улице Карпинского, 65. Концепция строительства включает закрытый двор без машин с видеонаблюдением, подземный паркинг и бесключевой доступ во двор. Во всех квартирах выполняется отделка «под ключ».

- Заявку на ипотеку можно подать не только на нашем сайте raif.ru, но и в своем профиле на Госуслугах. На портале почти вся информация «подтянется» в анкету автоматически, нужно будет лишь прикрепить документы, необходимые для принятия решения. Заявка будет рассмотрена в течение одного дня, при положительном решении кредитное предложение будет доступно два месяца, — рассказала Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Процентная ставка на приобретение строящейся или готовой недвижимости для ключевых застройщиков, которым является группа ПМД, составляет 7,99%. Срок кредита — до 30 лет. Первоначальный взнос – от 20% стоимости приобретаемой недвижимости.

- Ставка 7,99% будет интересна тем заемщикам, которые не подпадают под действие госпрограмм: семейной или льготной ипотеки-2020. Например, если стоимость приобретаемой недвижимости более 7,5 млн рублей или квартира на стадии строительства приобретается у физического лица, - подчеркивает Ирина Ярыгова.

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ИСТОЧНИК KP.RU