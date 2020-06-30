Райффайзенбанк: большинство россиян планируют крупные покупки в ближайшие полгода

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:42:26+03:00

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В период самоизоляции многие россияне решились на крупные покупки. Как показал опрос Райффайзенбанка, для этого они тратили часть сбережений. Каждый пятый россиян в этот период делал ремонт, более 40% купили бытовую технику. Для многих это были давно запланированные расходы, поэтому текущие условия не повлияли на их решение. В следующие полгода самыми популярными расходами будут ремонт, покупка машины и отпуск.

40% опрошенных совершали крупные покупки в последние три месяца. Чаще всего россияне покупали бытовую технику или делали ремонт. 7% рассказали, что взяли ипотеку, а 9% купили машину. Некоторые покупали велосипеды для всей семьи, ремонтировали или строили дачу, а также досрочно гасили часть ипотечного кредита. Чаще всего на крупные расходы решались жители Москвы, Казани и Иркутска.

Чаще всего россияне покупали бытовую технику и делали ремонт. Следом идут покупка автомобиля, первый взнос на ипотеку и оплата образования. Ремонт на самоизоляции сделал каждый пятый житель Москвы, Казани, Иркутска, Ростова-на-Дону и Самары, а также каждый четвертый житель Новосибирска.

Большинство покупок были запланированными – 49% опрошенных решили не откладывать намеченное решение из-за изменившихся условий. Однако для трети россиян решающей стала большая скидка, а еще 2% опасались роста цен, поэтому поторопились с покупкой.

В течение следующих шести месяцев россияне намерены тратить больше — крупные покупки запланировал 51% опрошенных. Чаще всего потратить деньги люди готовы на ремонт, покупку автомобиля и путешествие, а также на покупку квартиры или дачи.

ИСТОЧНИК KP.RU