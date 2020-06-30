Школьники воплощают в жизнь экологические идеи

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:18:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Конкурс школьных экологических проектов «Пермь – мастерская будущего» - экологическое мероприятие, которое «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» проводит с 2007 года. Его цель — экологическое просвещение, привлечение внимания к проблемам защиты окружающей среды. Принять участие в нем может каждый старшеклассник вместе со своим руководителем. Школьники предлагают экологические идеи и воплощают их в жизнь.

Конкурс проводился каждый год и этот — не исключение. Но в нынешних условиях прием заявок и установочный семинар проходили в онлайн-формате. Сбор заявок завершился 1 июня. В этом году на рассмотрение жюри было подано порядка 20 проектов. Жюри подвело итоги и объявило победителей конкурса «Пермь - мастерская будущего – 2020».

Поддержку от предприятия «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез» получили проекты следующих учебных заведений и общественных организаций:

- Лицей 8, проект «Соседи лицея»; - СОШ №132, проект «Создание карты и издание буклета «Бёрдинг в Перми» для широкого круга наблюдателей птиц»; - СОШ №132, проект «ЭКО-ГРАД «TERRAVERDE»– новые горизонты»; - СОШ №135, проект «Экологическая тропа Ивенская: семь новых шагов»; - СОШ «Мастерград», проект «Театр юных натуралистов»; - ТОС «Загарье», детский исследовательский проект «Тайна речки Гусянки»;

- ТОС «Загарье», проект «Детский городской огород»;

- МАОУ «Энергополис», киностудия «Окно», документальный фильм «Один день реки Мулянка»; - СОШ №93, открытый городской фестиваль-конкурс Экологического Творчества и Изобретательства «Изобретай Eco».

По мнению организаторов, каждый проект, представленный для оценки жюри, стоит того, чтобы его воплотить. Здорово, если и другие проекты, не вошедшие в шорт-лист, найдут свою реализацию в этом году. Это будет обязательно отмечено организаторами на итоговой конференции.

С июля участники приступят к работе над своими идеями. А в декабре состоится итоговая конференция, где школьники представят свои уже реализованные проекты и расскажут о том вкладе, который они внесли в жизнь нашего города и его экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU