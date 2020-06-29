"Ушла из дома ночью". В Прикамье пропала 11-летняя девочка

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:47:59+03:00

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В Березниках волонтеры объявили сбор на поиски 11-летней Сони Трифоновой. Как сообщили в поисковом отряде «Регион59», девочка ушла из дома на улице Свердлова в воскресенье, 28 июня в 23.30, и с тех пор о ней родители ничего не знают.

Как рассказала "КП" сестра пропавшей, когда бабушка вышла погулять с собакой, девочка сбежала из дома.

- Дома все в шоке, - рассказывает сестра. - Ни ссор, ни конфликтов у нас в семье нет, все ее очень любят. Мы не понимаем, почему и куда она могла убежать. Сотовый оставила дома. Обошли всех друзей и знакомых, никто ее не видел. Ночью мы написали заявление в полицию.

Девочка была одета в бордовые штаны, красные колготки, розовую футболку, серую кофту, синие полукеды.

Приметы Сони: рост 124 сантиметра, худощавое телосложение, волосы русые до плеч, глаза серо-зеленые, особая примета – косоглазие.

Если кто-то видел девочку, просьба позвонить в полицию или координаторам поиска: Олесе по телефону 89194942985 или Валерии по телефону 89194888551.

Поиски ведутся в Березниках.

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ИСТОЧНИК KP.RU