2020-06-29T16:37:53+03:00
Происшествия

В центре Перми сгорела дорогая иномарка

Возникла большая пробка
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Группа ВК "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!"Фото: Группа ВК "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!"
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В понедельник, 29 июня, около 18 часов на улице Куйбышева, недалеко от перекрестка с улицей Революции, загорелся внедорожник "Лексус". Машина вспыхнула неожиданно, прямо во время движения.

- Причиной возгорания стала неисправность газового оборудования, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе краевой полиции. - Никто из людей не пострадал.

На улице Куйбышева из-за сгоревшей машины возникла пробка.

Ранее мы писали о том, что ночью 27 июня произошла авария на нерегулируемом перекрестке улиц Качалова и Мира. Как сообщают очевидцы происшествия, водитель SKODA, ехавший по улице Качалова, не уступил дорогу водителю такси, который ехал по главной дороге по улице Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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