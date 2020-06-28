В ДТП в Перми пострадали четыре человека

28 Июнь 2020 2020-06-28T18:29:10+03:00

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Авария произошла ночью 27 июня на нерегулируемом перекрестке улиц Качалова и Мира. Как сообщают очевидцы происшествия, водитель SKODA, ехавший по улице Качалова, не уступил дорогу водителю такси, который ехал по главной дороге по улице Мира.

В результате столкновения пострадали четыре человека: два водителя - 56 и 27 лет, и два пассажира - 35 и 19 лет. Всем им назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU