2020-06-28T18:29:10+03:00
Происшествия

В ДТП в Перми пострадали четыре человека

Авария произошла на перекрестке улиц Качалова и Мира
Виктор Правдин
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Фото: instagram/chp_59Фото: instagram/chp_59
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Авария произошла ночью 27 июня на нерегулируемом перекрестке улиц Качалова и Мира. Как сообщают очевидцы происшествия, водитель SKODA, ехавший по улице Качалова, не уступил дорогу водителю такси, который ехал по главной дороге по улице Мира.

В результате столкновения пострадали четыре человека: два водителя - 56 и 27 лет, и два пассажира - 35 и 19 лет. Всем им назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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