В Пермском крае пропала 11-летняя девочка

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:56:50+03:00

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11-летняя Соня Трифонова пропала ночью 28 июня в Березниках. Как рассказала КП сестра пропавшей, когда бабушка вышла погулять с собакой, девочка сбежала из дома.

- Дома все в шоке, - рассказывает сестра. - Ни ссор, ни конфликтов у нас в семье нет, все ее очень любят. Мы не понимаем, почему и куда она могла убежать. Сотовый оставила дома. Обошли всех друзей и знакомых, никто ее не видел. Ночью мы написали заявление в полицию.

В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили информацию о розыске девочки. Сейчас правоохранительные органы проводят комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление ее местонахождения.

Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам: 241-36-40 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU