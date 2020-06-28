В ДТП в Пермском крае погибла 30-летняя пассажирка иномарки
Авария произошла в субботу, 27 июня, в 17:50. На 1 километре автодороги деревня Дурино - Березники 29-летняя женщина за рулем «Фольцваген Поло» не справилась с управлением, съехала на обочину, где врезалась в дерево. От удара машина перевернулась.
- В результате ДТП 30-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте. Водитель с закрытой черепно-мозговой травмой доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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ИСТОЧНИК KP.RU