В Перми в ДТП погиб водитель автобуса
ДТП произошло на остановке «Мильчакова»
Мужчина погиб на месте ДТП. Фото hp_dtp_perm
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В Перми 22 июня около 10 часов утра произошло ДТП, в котором погиб водитель автобуса.
По словам очевидцев аварии, на остановке «Мильчакова» водитель автобуса 77 маршрута вышел из кабины, автобус поехал и врезался в стоящую рядом «Газель». Водителя автобуса придавило между машинами. Он скончался на месте.
- Погиб мужчина в возрасте около 50 лет, - рассказали в «Скорой помощи». - Смерть наступила до приезда бригады.
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ИСТОЧНИК KP.RU